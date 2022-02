„Principala sancțiune impotriva Rusiei e sa nu mai cumpăre nimeni de la ei gaze. Se poate așa ceva? Poate Europa să ia o astfel de decizie? Și marile state joacă și au propria strategie. Am vrut să întreb - miercuri, la ce oră, va fi invadată Ucraina. Sunt 99% convins că nu o să lupt în al Treilea Război Mondial. Nicio țară nu-și permite, acum, așa ceva. Este o nebunie să te cândești că între Rusia și NATO poate avea loc o conflagrație, asta doar dacă nu ne gâdim că peste tot liderii au luat-o razna. Vladimir Putin are un tip de negociere foarte apropiat de a lui Donald Trump.

Anul trecut, în vară, Emmanuel Macron, la întâlnirea anuală cu ambasadorii francezii, a spus niște lucuri. Tot discursul lui s-a referit la ideea că Europa nu trebuie să preia războiul SUA cu Rusia, iar fiecare stat european să negocieze. Masa lungă la care l-a primit Putin pe Macron se poate să fi vrut să faca glume pe seama lui Macron, ori acoperă o relație foarte serioaseă. Nu arată deloc bine o înțelegere mare, economică și strategică, între SUA, Europa și Rusia. În Primul Război Mondial a fost prima și singura oară în care România a ieșit câștigătoare, deși nu am avut mari intervenții. Marile puteri nu s-au înțeles în favoarea României. Dacă ne uităm la UE, ne-a promis că vom avea un nivel de trai mare, dar nu am ajuns la nivelul lor. Nu văd o mare concentrare pe solidaritate, ci o luptă pentru cine conduce Europa. Franța stă mai bine acum. Cred că a reușit să treacă la cârma Europei, în detrimentul Germaniei. Nu e un semnal bun pentru noi și rău pentru Macron. Statalitatea ucrianeana nu e clară. Este un stat nou, inființat după deființarea URSS, cu teritorii care au fost artifical introduse aici de Stalin. Există multe populații diferite, poloneze, românești, rusești există și legăturile cu familia Biden. Nu cred că intră armata rusă până la Kiev. CIA este o instituție de informații, mai spune și adevăruri, mai dă și dume. De fapt, noi vorbim că vrea Putin să intre în Ucriana, nu el. Ucraina va rămâne o problemă nerezolvată pentru multă vreme. Putin a devenit actor principal pe piața politică. Are probleme interne economice majore. Are o situație economică nu prea grozavă, este cu PIB la nivelul României, iar putere de cumpărare sub bulgaria, iar exportul de resurse este principalul avantaj. Nu cred că vreo secundă s-a gandit. El a spus că Rusia este o putere militară, dar nu în Europa, ci mai mult în Asia. El are două soluții. Să plece la război, dar nu o va face sau să negocieze această poziție de superputere militară. Are cel mai mare teritoriu din lume, dar foarte puțini oameni. Doar ca să faci căi ferate, nu ai oameni destui. Nu putem vorbi de o economei puternică, este o țară cu venituri mai mici decât Bulgaria. Rusia este pe cale să devină o țară insignifiantă. Trump, Angela Merkel erau politicieni tari, cu ei nu i-a mers. Ucraina rămâne un teren de lupt, dar nu de război”, a declarat analistul politic în emisiunea „Culisele Puterii”.