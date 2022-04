„De când e Ciucă premier a fost liniște la PSD. Era un partener pentru PSD, restul, adică partea Cîțu, nici nu se băgau în seamă. Am mai avut un premier PDL importat din afara partidului, și care nu a înțeles relația dintre el și partidul care îl susținea. De obicei, un guvern e ținut de parlamentari, care au în spate aleși locali, care, dacă nu sunt sprijiniți atunci vor face tot posibilul ca premierul să fie dat jos. Așa a fost și cazul lui Mihai Răzvan Ungureanu. Acum, avem altă situație, iar Marcel Ciolacu știe să țină în frâu aceste grupuri care au aleși locali în spate. Ciucă, fiind președinte PNL, devine adversar și pentru Ciolacu. Până acum nu se deranjau. Acum, că Ciucă e șef de partid, PSD se gândește că în 2023 trebuie să ia guvernarea. Dacă Ciolacu era liniștit că are un partener bun, acum are o problemă. Ciucă e premier și președinte de partid. S-a schimbat aranjamentul. Actualul congres PNL a schimbat raportul de putere în guvern. Nici Ciucă și nici Ciolacu nu sunt oameni cărora să le placă scandalul. Sunt oameni așezați, care nu se vor lua de gât.

Scenariul alianței politice la alegeri

Există un scenariu, în care cele două partide să meargă împreună la alegeri. Practic, am putea avea un al doileaa USL. Pentru viitorul și bunăstarea României, cele două partide să meargă împreună, iar candidatul la președinție să fie Ciucă. Nu știu dacă în primă fază cele două partide vor accepta ideea. Există acest scenariu în care un partid dă premierul, iar celălalt președintele. Nu știm cine, ce va da. Cred că mulți se gândesc la Ciucă președinte, iar Ciolacu premier”, a declarat Miron Mitrea în emsiunea „Culisele Puterii”.