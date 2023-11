"2024 - an electoral. PSD a avut mereu un sprijin puternic in zona pensionarilor. Evident, intrand in an electoral, PSD a vrut sa se asigure ca isi lipeste acest electorat.

Acum e momentul cel mai potrivit. PSD are Ministerul Muncii. Dna Bucura Oprescu nu e la inceput in politica. E un om cu experienta. Rezista la aceasta tavaleala si foarte bine face.

De ce se opun liberalii? Ei inteleg ca asta e un atu foarte important pentru PSD si atunci, sigur, exista discutiile pe care le vedem cu totii.

E greu de crezut ca parlamentarii se vor opune ca 5,4 milioane de pensionari sa ramana fara majorari. Eu cred ca pensiile se vor majora. E un subiect important care face rating, care are tractiune la oameni", a declarat Mitrea, la Realitatea PLUS.

Consultantul politic a aratat ca, potrivit legii, in Romania, pensiile se indexeaza cu inflatia la inceputul anului.

"Faptul ca Guvernele pana acum nu au facut asta, cu mici exceptii, nu e in regula. Faptul ca Guvernul va face asta la 1 ianuarie e ok.

Proiectul cu aducerea pensiilor in normalitate e o chestiune veche. Pana la urma nu poti sa lasi oamenii sa nu aiba venituri doar ca aia au avut ghinion, s-au pensionat mai devreme.

Pana la urma, nu poti face o lege a pensiilor 100% corecta, dar una de bun-simt se poate.

Sper ca actualul guvern sa aiba puterea sa duca recalcularea pensiilor la bun sfarsit", a precizat Miron Mitrea.

El a subliniat, in context, ca "este normal ca PSD vrea sa duca resursele la pensii" deoarece "acolo are electoratul mai numeros", iar PNL la investitii, din acelasi motiv.

"Faptul ca se folosesc anumite cuvinte mai dure nu cred ca e o greseala.

Unele declaratii sunt facute din calcul politic. Romascanu stie asta ca nu e incepator din pozitia de purtaor de cuvant. A fost si jurnalist. Stie foarte bine care e valoarea cuvintelor.

Sunt normale (astfel de contre - n.r.). Legea pensiilor a fost votata de Guvern, adoptata de Guvern, se va duce in Parlament. Nu cred ca vor fi modificari substantiale", a conchis consultantul politic.