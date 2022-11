"E o situatie complicata in Turcia. Linistea care a existat in ultimii ani nu a fost specifica. E problema kurda acolo, apoi problema inflatiei - 85% - cata suparare si cata frustrare se poate strange. Are (Erdogan - n.r.) o pozitie interna de dictator. Nu mai e o semidicatura, ci o dicatura. Au arestat de curand si o jurnalista. Situatia interna e tulbura. Cu toate astea, el a negociat foarte bine, o vreme. A incercat sa formeze un grup de state care sa forteze o pace. Nu a reusit. Dand declaratii in sprijinul Rusiei, incearca sa ia foste republici sovietice de la Rusia si sa le aduca in sfera de influenta a Turciei. Cred ac a mers dincolo de ceea ce ii da lui spatele economic si militar. A mers foarte bine in negocierile cu Rusia. Cred ca 10-12% din valoarea granelor ucrainene au ramas in Turcia, deci s-a miscat bine.

M-am uitat si eu pe imaginile (din Turcia). Acolo e o zoana foarte-foarte agomerata. Geanta a fost pe o strada semi-agolerata. Acuma facem supozitii. A fost pusa acolo ca un avertisment", a afirmat Miron Mitrea, duminica seara, in emisiunea "Culisele Puterii", de la Realitatea PLUS.

Intrebat cine ar fi putut sa dea avertismentul, el a raspuns: "E greu de spus. Cineva suparat. Pozitia lor din Siria nu trebuie uitata. Nu stim cu acre parte a contextului are legatura. Cu cel extren. Cine a intervenit? Kurzii, sirienii? S-au suparat cei din Ucraina care vad ca iau banii si se joaca cu granele? Rusia e suparata? E pacat ca sunt oameni nevinovati (care pier - n.r.). Jocurile politicienilor sunt platite de noi, oamenii nevinovati care mergem pe strada".

Intrebat cand vom avea niste raspunsuri, consultanul politic a spus ca "adevarul-adevarat niciodata". "Niciodata nu vom stii care e cauza", a aratat el.