La o lună după ultima intervenție chirurgicală pe care a suferit-o la șold, Mioara Roman a fost internată la un centru de recuperare de lângă Capitală, în Snagov, acolo unde se află acum.

Oana Roman a povestit despre mama ei că beneficiază de cele mai bune condiții și metode de recuperare.

"E la recuperare acum pentru că avut acea operație la șold la vârsta ei, am dus-o într-un centru de recuperare foarte bun pe la Snagov, noroc ca nu-i departe de mine că sunt în Pipera. Și face foarte multe exerciții, bicicletă, mers, kineto, exerciții și se recuperează puțin câte puțin în fiecare zi. Încerc și fac tot ce pot să-i fie bine, să fie cât mai îngrijită, cât mai liniștită și prăjiturile nu i le fac eu, dar încerc să i le duc. E suparată, da, are multe momente în care nu știa că o să ajungă așa că îi pare rău că n-o să mai meargă cum mergea. Din păcate, ea are și niște degenerări cognitive care din păcate nu pot fi date înapoi facem tot ce putem sa le ținem în loc. Dar măcar este super bine îngrijită e într-un loc foarte bun frumos, are coafor, manichiură pedichiură, cafea. Lac lângă pădure", a spus Oana Roman, într-un interviu pentru click.ro.

Mioara Roman a avut, de-a lungul timpului, mai multe accidente vasculare. Cu toate acestea, Oana Roman spune că este foarte optimistă și speră ca, în scurt timp, să-și poată aduce mama acasă.