Realitatea PLUS

„Aseară am avut o întâlnire, alături de alţi miniştri de Externe, cu reprezentanţi ai echipei domnului Navalnîi şi am discutat despre situaţia respectării drepturilor omului în Rusia, despre adoptarea de noi sancţiuni tocmai pe problema drepturilor omului. Am discutat, de asemenea, despre cum poate UE sprijini mai bine societatea civilă democratică din Rusia”, a declarat Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe.



Bogdan Aurescu se află la Bruxelles și participă la reuniunea miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene.





Ministrul de Externe a mai spus că astăzi, se va discuta și despre relația UE-Rusia în contextul recentei vizite a lui Josep Borrell la Moscova, care, în opinia oficialului, a reprezentat pentru un moment de cotitură pentru UE.

„Această vizită ne-a demonstrat că, din nefericire, Rusia nu este deschisă la o relaţie normală cu UE. Dimpotrivă, observăm o atitudine mai asertivă faţă de Uniunea Europeană”, spune Aurescu.

Ministrul român de Externe consideră că există o largă majoritate în rândul ţărilor membre UE care doresc să înăsprească sancţiunile la adresa Rusiei. „Din câte ştiu de la colegii mei, miniştrii de Externe ai ţărilor membre UE, există o foarte largă majoritate faţă de adoptarea de noi sancţiuni”, a mai spus Bogdan Aurescu.