Ministrul Finanțelor vrea comisie de anchetă pentru Ordonanța Lăcomiei

2020-02-04 09:46:41 Constantin Gadea

TARA A FOST JEFUITA IN ULTIMII 30 DE ANI de catre lacustele rosii, incat suntem pe ultimul loc in toate privintele,printre celelalte tari europene. Si suntem pe primul loc, in schimb, la acumularea datoriilor externe. Si, fondul de pensii nu mai exista de mult timp. Lacustele rosii ale lui Ion Iliescu, slobozite peste Romania, care nu mai avea datorii externe, au distrus rapid, dupa 89, tot ce se construise in 45 de ani inainte de 89. O parte din industrie si din resursele strategice de baza au fost facute cadou strainilor, pe spaga, de catre politicieni smecheri si corupti ca Adrian Nastase. Lacustele rosii au devenit stapane pe tara, imediat dupa ce l-au lichidat pe Ceausescu si, ca la comanda, s-au pus pe furat si pe imbogatire rapida. PSD-ul, partidul lacustelor rosii, a stapanit tara in toti acesti ani, dupa 89, chiar si in timpul cand nu aveau majoritatea in Parlament. S-au organizat, cu metode comuniste, fixandu-si asa zisii baroni locali in judete. Ei au fost stapanii nostri