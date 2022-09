„Dragi colegi din Opoziție, haideți să arătați toți facturile! Este factura mea, unde locuiesc în București. E în valoare de 120 de lei. Am consumat 140 de khw. Este adevărat, am și o locuință la Drobeta Turnu Severin, unde sunt și prosumator, acolo și costurile sunt ceva mai mari, pentru că mi-am instalat pompe de căldură, ca să economisesc gaz”, a spus ministrul Energiei.

„Apropos, nu am văzut pe vreun lider politic al Opoziției din România să îndemne românii să folosească becuri cu LED, nu incandescente, pentru că acestea cu LED consumă mai puțin; nu am văzut să încurajeze cineva susținut ca românii care au posibilitatea să devină prosumatori; nu am văzut pe cineva să le și spună cum pot nu să facă economii la gaze și energie electrică pentru țară, ci pentru a rămâne ei, oamenii, cu mai mulți bani la dispoziție la final de lună. Am văzut doar oameni din Opoziție care sădesc panică, și se uită bucuroși când ea se propagă, și am văzut oameni din Coaliție, care caută soluții”, a mai declarat Virgil Popescu.