Ministra Țoiu, gafă de proporții! A transmis „condoleanțe” familiilor marinarilor răniți în Marea Neagră.

Moment stânjenitor pentru ministra interimară de Externe, Oana Țoiu, vineri, 16 octombrie, la finalul ședinței de Guvern. În fața jurnaliștilor, aceasta a transmis „condoleanțe” familiilor marinarilor răniți în incidentele recente din Marea Neagră, deși expresia este folosită în mod obișnuit în cazul persoanelor decedate. Totodată, oficialul a avertizat că Marea Neagră a devenit „unul dintre cele mai riscante locuri” pentru navigatori.
Oana Țoiu, declarație controversată despre marinarii răniți în Marea Neagră
Întrebată despre incidentul de joi, 15 octombrie, când o navă aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina a fost lovită de drone, Oana Țoiu a precizat că investigațiile tehnice sunt încă în desfășurare. Potrivit ministrei interimare, concluziile urmează să fie comunicate de autoritățile care se ocupă de anchetă.
Oficialul a subliniat că România are o poziție diplomatică fermă în privința riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre și a atras atenția asupra pericolelor cu care se confruntă navigatorii.
„Marea Neagră, în acest moment, este unul dintre cele mai riscante locuri pentru navigatori. Numărul de decese din ultima vreme depășește, practic, riscurile din alte zone de comerț maritim”, a declarat Oana Țoiu.
Momentul care a atras atenția a venit imediat după această afirmație, când ministra a transmis „condoleanțe” familiilor marinarilor răniți. Formularea a fost nepotrivită în contextul prezentat, în care se vorbea despre persoane rănite și tratate în unități medicale din România.
O altă formulare neobișnuită: „țările de naționalitate ale pacienților”
În aceeași intervenție, Oana Țoiu a vorbit despre contactele diplomatice purtate cu oficialii statelor ai căror cetățeni au primit îngrijiri medicale în România.
„Am fost în legătură, în aceste zile, la fiecare dintre incidente, cu oficiali din țările de naționalitate ai pacienților”, a spus ministra interimară.
Formularea a fost neclară, expresii precum „țările de origine” sau „țările ai căror cetățeni” fiind variante mai potrivite în acest context.
Țoiu a precizat că oficialii străini au mulțumit României pentru intervenția de salvare și pentru asistența medicală acordată persoanelor afectate de incidentele din Marea Neagră.
Nicușor Dan: România nu poate confirma că dronele care au lovit navele sunt rusești
În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a abordat subiectul incidentelor navale într-un interviu acordat publicației americane Bloomberg. Șeful statului a făcut distincția între dronele care au pătruns pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina și cele implicate în recentele atacuri asupra navelor.
Nicușor Dan a precizat că România a înregistrat sute de incidente în care drone au ajuns pe teritoriul național, iar în cazul multora dintre acestea au fost identificate componente de proveniență rusească.
În ceea ce privește dronele care au lovit navele din apropierea coastelor românești, președintele a declarat că atribuirea lor nu poate fi făcută cu certitudine pe baza informațiilor tehnice disponibile în acest moment.
„Din punct de vedere tehnic, nu putem afirma acum că sunt rusești”, a explicat Nicușor Dan.
Președintele a adăugat că atacurile vizează un coridor maritim utilizat de Ucraina pentru transportul mărfurilor către Bosfor și alte regiuni ale lumii.
Marea Neagră, zonă de risc pentru navigația comercială
Incidentele recente readuc în atenție riscurile de securitate din Marea Neagră, o regiune esențială pentru transportul comercial și pentru exporturile Ucrainei. Prezența dronelor și atacurile asupra infrastructurii și navelor comerciale sporesc presiunea asupra statelor riverane, inclusiv asupra României.
În timp ce autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentelor, declarațiile Oanei Țoiu și ale lui Nicușor Dan evidențiază două aspecte diferite ale situației: pericolele cu care se confruntă navigatorii și necesitatea unor dovezi tehnice înainte de atribuirea responsabilității pentru atacuri.
Anchetele în curs urmează să clarifice cine se află în spatele incidentelor și ce măsuri suplimentare ar putea fi necesare pentru protejarea navigației comerciale în regiune.