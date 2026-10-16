Ministra Țoiu, gafă de proporții! A transmis „condoleanțe” familiilor marinarilor răniți în Marea Neagră.

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 16:46

Moment stânjenitor pentru ministra interimară de Externe, Oana Țoiu, vineri, 16 octombrie, la finalul ședinței de Guvern. În fața jurnaliștilor, aceasta a transmis „condoleanțe” familiilor marinarilor răniți în incidentele recente din Marea Neagră, deși expresia este folosită în mod obișnuit în cazul persoanelor decedate. Totodată, oficialul a avertizat că Marea Neagră a devenit „unul dintre cele mai riscante locuri” pentru navigatori.

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