Ministerul de Interne, inclus în Bucharest Tour

"In urma discutiilor cu noul primar general, Nicusor Dan, MAI va intra in programil Primariei Generale Bucuresti Tour, cu ceremonia de schimbare a garzii de onoare. Acest moment se va organiza in fiecare zi la sediul MAI la ora 12. Acest eveniment are loc inca de saptamana trecuta, mai precis din 2 decembrie. Vom organiza si anul acesta ziua portilor deschise in cladirea fostului Comitet Central, in semn de respect fata de eroii care si-au pierdut viata in Revolutia din 1989", a anuntat ministrul de Interne, Marcel Vela.