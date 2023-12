Ministrul face parte din delegaţia premierului Marcel Ciolacu în Statele Unite ale Americii.

"Eu am fost la Londra săptămâna trecută şi m-am întâlnit cu noul ministru al Apărării domnul Grant Shapps şi mi-a spus cât de mult apreciază instructorii români, pentru că România este implicată, alături de Marea Britanie, într-un program de pregătire, Interflex", a spus Angel Tîlvăr.

În acest sens, ministrul Apărării a spus că "sunt cadre şi posibilităţi multiple".

"Este posibilitatea asta, plus că există misiunea EUMAM - EU Military Assistance Mission in support of Ukraine, care este în format european, care vizează şi pregătirea militarilor ucraineni. Depinde ce nevoi de pregătire sunt - dacă sunt de nivel maritim, de nivel de vânători de munte şi aşa mai departe", a arătat el.

De asemenea, piloţi ucraineni pot fi instruiţi la Baza Aeriană Borcea.

"Ei trebuie să treacă printr-un proces de dobândire a unor abilităţi lingvistice. Noi suntem pregătiţi să îi primim, deşi prioritatea noastră numărul unu este antrenarea şi pregătirea piloţilor români, întrucât urmează să avem 32 de noi avioane F-16, iar nevoia de pregătire pentru piloţi este evident că este de înţeles pentru toată lumea", a completat Tîlvăr.