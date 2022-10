„Când am fost ministru sau premier, am avut tot felul de grupuri, de la tot felul de ONG-uri, care nu erau mulțumite de tot felul de lucuri. Așa este în democrație. Societatea civilă are tot dreptul să vadă ce faci pentru populație. Dar este jenant că Tanczos Barna a răspuns în maghiară. Eu nu sunt tolerant la așa ceva, dar nici nu generalizez. Nu toți românii de etnie maghaira se comportă așa. Eu nu i-am cerut demisia lui Tanczos Barna. Este cazul să fie dat afară! Dacă eram premier, el nu mai era în guvern. În demiteam!”, a declarat Mihai Tudose în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.