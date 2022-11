„Cred că din 2005, de când s-a început puțin acest circ, au fost luați cam tot ceea ce însemna lideri în România. Într-o formă sau alta s-a dorit să ajungem în stadiul în care suntem acum. De la premier și miniștri până la oameni de afaceri români, pe care i-am distrus, ca să nu mai participe la licitații, la toate licitațiile pe care le câștigau se făceau dosare penale și se anulat, toate licitațiile câștigate de multinaționale erau acceptate,” a afirmat fostul primar al sectorului 5, într-o discuție cu regizorul Bobby Păunescu .

LE-AM SPUS CELOR DE LA DNA CĂ MI MI-E FRICĂ DOAR DE DUMNEZEU

Fostul edil a mai afirmat că toate anchetele la care a fost supus de procurori DNA ar fi scopul să-l facă să colaboreze și astfel să-l aibă sub control.

„Eu le-am spus si celor de la DNA, le spun tuturor românilor și le spun tuturor celor care au dosare penale la DNA că trebuie să creadă în Dumnezeu. I-am întrebat și pe procurori ce cred că mi se va întâmpla în urma noului dosar, când eu am avut 25 și 20 le-am câștigat? și le spun si celor care mă urmăresc că trebuie să creadă în Dumnezeu. (..) Am fost întrebat dacă mi-e frică și am spus că este un sentiment uman, Dar mai am o formulă – mi-e frică, dar nu mi-e frică! Diferența între frică și curaj este că, spunea Napoleon, curajul trebuie să dureze o secundă mai mult”, a afirmat Vanghelie.

LUCRURILE MERG AȘA CUM MERG PENTRU CĂ AVEM PRĂDUITORI ȘI TRĂDĂTORI

„Tot ce s-a legiferat în CSAT pe vremea lu Băsescu rezistă și acum. De ce nu s-a schimbat?! Cred că avem o problemă, există 2 formule – unii se numesc influenceri în domeniul serviciilor. Pe vremea când eram copil aștia se numeau prăduitori, A doua categorie sunt cei care spun că sunt împotriva României, dar ne spun nouă cum trebuie să iubim România. Aștia se numesc trădători de țară și este și treaba noastră, pentru că dacă toți o să stăm liniștiți, copiilor noștri o să le fie mult mai rău decât nouă. (...) 80 de mii erau acești trădători, acum nici nu mai știu câți sunt”

EU SUNT PE PERSOANĂ FIZICĂ MARIAN VANGHELIE ȘI NU MI-E FRICĂ DECÂT DE DUMNEZEU

Întrebat de regizorul Bobby Păunescu dacă a avut sau are impresia că a fost folosit de-a lungul timpului de alți politicieni tocmai pentru că părea să fie țapul ispășitor perfect, fostul edil a afirmat că nu se simte amenințat de nimeni. „Nu mi-e frică din de un dosar penal, nici de 10, nici de 20.

Cum vi se pare că în 8 ani mi s-au schimbat 7 complete? În ultima sută de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva, mi-au spus specialiștii. Eu nu am o problemă să fiu judecat corect”.

EU NU FAC DENUNȚURI, N-AM NICIO TREABĂ CU MIRCEA GEOANĂ

Fostul edil a mai afirmat că dosarele în care este vizat acum ar avea legătură cu un potențial pericol pe care l-ar putea reprezenta el în cazul în care Mircea Geoană ar candida la președenția României. „Înțeleg că problema ar fi legată de campania prezidențială și că eu sunt legat de Mircea Geoană. Ori eu nu am nicio treabă, Mircea Geoană poate candida, dacă dorește, nu cred că eu sunt problema, vreau să vă spun că eu nu scriu despre nimeni, EU NU FAC DENUNȚURI", a mai afirmat Marian Vanghelie.