„Încântat să mă întâlnesc cu preşedinta Elveţiei Viola Amherd la Bucureşti şi să discutăm despre operaţionalizarea contribuţiei financiare a Confederaţiei Elveţiene la politica de coeziune, o contribuţie importantă la dezvoltarea României. Ne bazăm pe sprijinul îndelungat al Confederaţiei Elveţiene în procesul de aderare la OCDE”, a scris Marcel Ciolacu, joi pe reţeaua X, fostă Twitter.

Delighted to meet Swiss President @Violapamherd in Bucharest and to discuss the operationalization of the Swiss financial contribution to the cohesion policy, an important contribution to 🇷🇴's development. We rely on 🇨🇭's enduring support in the process of @OECD accession. pic.twitter.com/lZqR3iTyNi