„Din momentul ăsta există dorinţă. Există dorinţă din partea PNL, există dorinţă din partea PSD. Mai trebuie să existe şi putinţă, în afară de dorinţă. Dorinţa e mare. Putinţa, uneori, e în funcţie de rezultate, că nu suntem duşi cu trotineta să anunţăm lucruri care să nu aibă sustenabilitate. Dar, repet, eu când văd ministrul Finanţelor Publice într-o ţară că spune «există fonduri» şi când ştiu că vrem să respectăm legea, e absolut normal să căutăm resurse şi altfel să nu amăgim oamenii.

Pentru că dacă facem concurs de cine e mai frumos, eu vă spun ceva: noi am fost foarte echilibraţi, foarte raţionali, foarte rezervaţi şi non-populişti în toată această perioadă, chiar dacă din punct de vedere electoral poate am pierdut puncte, pentru că am considerat că echilibrul, ponderarea unor mesaje şi sinceritatea în faţa oamenilor sunt mult mai importante, în perioade de crize suprapuse, decât populismul deşănţat care poate duce la derapaje, pentru că populismul este o anticameră a extremismului şi, în perioade de crize suprapuse, e foarte periculos.

Cine n-a citit istoria anilor 30 ar trebui să o citească acum, le pot recomanda nişte cărţi să vadă de ce e periculos şi de ce ar trebui să citească mai mult decât cărţile de joc, să citească şi nişte cărţi din bibliotecă. După asta o să înţeleagă spre ce poate duce un populism deşănţat, agresiv, cu o populaţie suprasaturată de informaţii dezastruoase”, a declarat Rareș Bogdan.