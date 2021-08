„Voi conduce spre o guvernare performantă pentru că am puterea și știința să pregătesc PNL pentur 2024. De 30 de ani sunt implicat în viața politică, și chiar dacă unii spun că nu mai am benzină, am o energie pe care cei de 30-40 de ani nu o au. Datorită faptului că am trecut prin toate etapele, am capacitatea de a guverna destinele partidului. Am început prin munca de jos, mi-a placut să fac munca de jos. Chiar și acum, ca președinte de partid, am fost la 5 dimineața să lipesc afișe electorale, îmi place mirosul de aracet. Am urcat pas cu pas, pentru că așa mi se pare normal. Până să câștig competiții interne, am și pierdut bătălii. Tocmai de aceea admir zicala conform căreia, „cine nu știe să piardă, nu știe să câștige. Practic, dacă nu aș fi convins, în interiorul meu, că am capacitatea de a conduce pe direțtia corectă PNL, nu m-aș bate.

Totuși, nu m-am așteptat să am contracandidat un partener care a crescut în 4 ani foarte mult. Nu întotdeauna ne alegem noi situațiile. Mi-aș fi dorit o competiție fără tensiune. Cred că nu există pesedist care să mă fi atacat la fel de mult precum unii colegi, în ultimele 6 luni. Totuși, important e deznodământul. Pe 25 nu alegem nicio echipă, ci președintele PNL. Cine este cel mai bun, cine are exigențele să devină șeful PNL. Omul sfințeste locul. Nu oricine poate conduce partidul. E nevoie de caracter și fortă, să nu cedezi tentației, să ai forță de negociere, să consilidezi majoritatea parlamentară pentru un guvern de coaliție, fără pierderi de imagine”, a declarat Orban.