„E normal să ai oameni care au păreri defavorabile despre tine. Anul de guvernare în care am fost premiera fost extrem d egreu, dar răspund pentru tot ceea ce am făcut ca prim ministru. Toate instituțiile statului erau împotriva mea, am avut pandemia, am salvat vieți, companii, sute de mii de locuri de muncă, iar germnenii creșeterii economice au fost sădiți în timpul meu. Nu am avut val de 18.000 de îmnbolnăviri pe zi, dar nici nu am avut vaccinul la îndemână. Nu aveam saloane ATI și nici dotări de specialitate în spitale. Chiar și așa, am ținut România în picioare. Mi-am angajat răspunderea pe buget, pentru că dacă mă duceam în Parlament, la negocieri, nu trecea. Bugetul pe 2020 a fost unul care a generat efecte favorabile. Despre adoptarea de OUG, alte guverne aveau majoritate parlamentară de 60% și tot adoptau ordonanțe, chiar dacă nu aveau, ca noi, situație de criză, de pandemie. Nu am instituit stare de urgență pentru că am vrut eu sau președintele, ci pentru că ne confruntam cu un pericol real. Era nevoie de măsuri sociale și economice urgente. Dacă stăteam să voteze Parlamentul toate propunerile mele, nu ajungema nicăieri. Cum 2020 a fost an electoral, am stat mereu să atacă toate legile propuse de o majoritate condusă de PSD”, a declarat Ludovic Orban în emisiunea „Culisele Statului Paralel”