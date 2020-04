Ludovic Orban, despre abuzurile poliției: NU a existat un plan de amenzi

”De la debutul epidemiei, am fost extrem de prezent, de multe ori am fost personal la MAI, am avut dialog extrem de serios cu cei care conduc MAI, Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, iar cuvintele de ordine au fost măsură, politețe, nu a existat niciodată o dispoziție de a se da amenzi la kilogram, un plan de amenzi.

Nu există o astfel de decizie, dacă există un abuz pe plan local am solicitat să se corecteze astfel de situații. Am accentuat necesitatea funcției de prevenție, nu să se dea amendă din prima.

Și oamenii trebuie să înțeleagă că poliția trebuie să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor, pentru că ele sunt pentru sănătatea oamenilor”, a spus Ludovic Orban.