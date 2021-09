Realitatea PLUS

Liderul PNL susține că România este mai presus de poziția oricărui liberal, iar asta ar trebui să înțeleagă toți membrii partidului.

"Pentru mine, este mult mai importantă România. Atunci când este de ales între România și poziția unui membru PNL, cred că România trebuie pusă pe primul plan. Eu am arătat că am tăria, onoarea, caracterul să-mi dau demisia din funcția de

premier atunci când am considerat că situația o impune", a spus Ludovic Orban.