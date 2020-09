Liderii PNL se întrunesc pentru a face analiza rezultatelor de la alegerile locale

In ceea ce privestre rezultatul alegerilor locale, liderul partidului, premierul Ludovic Orban, declara, marti seara, ca PNL a castigat alegerile locale, la votul politic, cu 34%, fiind urmat de PSD, cu 30%, si USR cu 13%.

Orban a precizat ca PSD are 1.450 de primari, PNL 1.250, PMP 50 si USR 45, iar in ceea ce priveste consiliile judetene PNL are 17, iar UDMR 4, restul fiind ale PSD. "Ne pare rau ca nu am putut sa batem PSD", a afirmat Orban, care a apreciat ca lupta de la Vrancea, castigata de PNL in fata lui Marian Oprisan de la PSD, a fost "pe viata si pe moarte". In plus, Orban afirma ca PNL a castigat pentru prima data votul politic din Teleorman, urmand a avea majoritate in Consiliul Judetean.

In ceea ce priveste aliantele, secretarul general al PNL Robert Sighiartau a anuntat ca Biroul Politic National urmeaza sa adopte miercuri o decizie prin care sa nu existe niciun fel de aliante cu PSD.