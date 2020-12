La ședințele online de la Consiliul Local al municipiului Galați votează cine vrea...dacă e prieten cu vreun consilier

În imaginile transmise live, se vede cum Gheorghe Bezman se ridică de pe scaun după o oră şi 13 minute de la începerea şedinţei, iar în locul lui se aşează o altă persoană, care în intervalul de timp 1:13:15 - 1:40:00, votează toate proiectele de hotărâre, la fel ca grupul PSD.



Incidentul a fost observat de un consilier local PNL care l-a sesizat pe preşedintele de şedinţă, moment în care persoana respectivă s-a ridicat şi a plecat.



Revenit la şedinţa on-line, consilierul local PSD Gheorghe Bezman nu şi-a explicat în niciun fel gestul.



Potrivit şefului Biroului de presă al Primăriei Galaţi, Petrica Paţilea, situaţia petrecută la şedinţa Consiliului Local este în analiză.



"Situaţia din şedinţa Consiliului Local de ieri (joi - n.r.) care a avut loc on-line este analizată la această dată. În ceea ce priveşte proiectele adoptate în această şedinţă, întrucât hotărârile nu au fost comunicate Instituţiei Prefectului, acestea nu îşi produc efecte. Nu ne putem antepronunţa dacă se va face altă şedinţă", a declarat, vineri, Paţilea.



La rândul ei, subprefectul Viorica David, care a fost invitată la şedinţa respectivă, a precizat că nu a văzut incidentul, pentru că evenimentul era on-line, dar a remarcat momentul în care unul dintre consilieri a sesizat preşedintele de şedinţă despre incident. Ea susţine că din moment ce consilierii nu au avut prea multe de comentat pe marginea evenimentului, incidentul nu a fost foarte grav.



"Nu, asta nu am văzut, (momentul în care consilierul PSD este înlocuit cu altă persoană - n.r.) pentru că în prim plan era preşedintele de şedinţă, domnul Enache (viceprimarul Sorin Enache - n.r.), având în vedere că pe calculator se putea vizualiza doar cel care vorbea. La cei care votau, probabil că atent era domnul secretar care număra voturile. Am prins doar atunci când unul dintre consilieri a sesizat faptul că în locul unui consilier ar fi votat altă persoană. Din punct de vedere tehnic, şedinţa fiind on-line, nu aveam cum să văd fiecare consilier ce poziţie ia. Eu am fost în calitate de invitat. Pur şi simplu am asistat la şedinţă. În niciun caz nu puteam să intervin. Dacă o formaţiune politică consideră că votul a fost viciat, vor contesta, vor şti ce au de făcut. Mai mult decât atât, acele hotărâri vor fi transmise pentru legalitate şi la Instituţia Prefectului. Eu nu ştiu ce anume s-a întâmplat, iar dacă ceilalţi consilieri nu au avut foarte mult de comentat, înseamnă că incidentul nu a fost foarte grav", a spus subprefectul Viorica David.



Preşedintele executiv al PSD Galaţi, Costel Fotea, nu a dorit să comenteze situaţia de la Consiliul Local, dar a precizat că în cazul în care se dovedeşte că respectivul consilier local a greşit, va trebui să plătească.



„Nu pot să comentez situaţia de la Consiliul Local (CL) pentru că doar cei de acolo ştiu cel mai bine ce s-a întâmplat. Sincer, nu am urmărit şedinţa de CL, dar cu siguranţă vor găsi soluţii, iar cel care a greşit trebuie să plătească pentru că tot timpul trebuie să fim responsabili pentru ceea ce facem”, a spus Fotea.



Întrebat dacă Gheorghe Bezman va primi vreo sancţiune pe linie de partid, Fotea a răspuns: „Daţi-mi voie să nu mă pronunţ acum pentru că nu ştiu exact care este fapta şi cât de gravă este, pentru că dacă fapta este gravă, nu putem să ne permitem să acceptăm astfel de greşeli”.