Kovesi anunță obiective mărețe: ”Parchetul European va deschide 2.000 de anchete noi în primul an de activitate”

Potrivit acesteia, obiectivul Parchetului European este să ajunga la o activitate penală și de anchetă coerentă, în toate statele membre participante: "vă pot spune că în prezent am constatat că există discrepanțe foarte mari."



În al doilea rând, introducerea Parchetului European în sistemele naționale judiciare ale statelor membre nu ar trebui să permită o scădere a nivelului existent de protecție a intereselor financiare ale UE.



"În primul an de activitate, Parchetul European trebuie să poată să deschidă cel putin 2.000 de cazuri noi. Parchetul va investiga și va ancheta o parte dintre ele și va deferi restul către serviciile naționale represive.



În plus, din prima sa zi de mandat, Parchetul European trebuie să poată să trateze un număr de cazuri restante care intră în sfera sa de activitate. Am făcut o prima evaluare, conform căreia procurorii europeni delegați vor trebui să filtreze minim 3.000 de cazuri și să ia o decizie: pe care le tratează, pe care le trimite în instanțele naționale, în conformitate cu normele prevăzute in Regulamentul Parchetului.

Kovesi spune că numărul de procurori și angajați este insuficient: doar 32 și un sfert de procurori europeni delegați, 22 de procurori și 29 de angajati în Parchetul European, așa cum arată proiectul inițial.