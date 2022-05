„Salut declaraţia comună a preşedintelui Finlandei Sauli Niinistö şi a prim-ministrului Marin Sanna cu privire la aderarea la NATO a Finlandei.

România este un susţinător ferm al politicii uşilor deschise a NATO şi este gata să susţină Finlanda în procesul de aderare la NATO. Împreună suntem mai puternici!", a scris Klaus Iohannis, joi, pe Twitter.

I welcome the Joint statement by 🇫🇮 President Sauli Niinistö @niinisto & Prime Minister @MarinSanna on Finland’s NATO membership. Romania 🇷🇴 is a strong promoter of @NATO’s Open Door Policy and stands ready to support 🇫🇮 in the process of NATO accession. Together we are stronger!