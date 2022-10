„Felicitări, Rishi Sunak, pentru numirea în funcția de prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ! Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru consolidarea Parteneriatului nostru Strategic”, a spus Klaus Iohannis.



Congratulations @RishiSunak on your appointment as UK Prime Minister. Looking forward to working with you towards the further development of our #StrategicPartnership 🇷🇴 🇬🇧.