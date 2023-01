„Eu sigur nu, eu am candidat de trei ori, am încercat, eu ştiam şi când am candidat că nu am nicio şansă, am făcut-o pentru că ăsta era jocul politic, trebuia să o fac şi e bină că am făcut-o”, a afirmat Kelemen Hunor la un post TV, potrivit News.ro.

„Puteam să o fac şi a patra oară şi cine va veni după mine va avea un rezultat asemănător, nu va fi un rezultat diferit, dar trebuie să facă acest exerciţiu. Până în 2024 mai e timp, dar eu nu mai sunt interesat, indiferent ce se va întâmpla”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a recunoscut că a luat decizia încă din 2019. „Am luat decizia aceasta în 2019, când colegii m-au convins să mai merg încă o dată. Am spus da, dar ultima dată”, a arătat el.