Kelemen Hunor nu crede în alegerea primarilor în două tururi

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru Agerpres, că orice parlamentar care nu este de acord cu forma sau fondul angajării răspunderii Guvernului privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin este obligat să voteze moţiunea de cenzură şi că Parlamentul are "obligativitatea morală şi politică să oprească guvernul".



"Eu zic că votul moţiunii trebuie făcut cât mai repede, nu trebuie să prelungim această agonie şi cu cât mai repede, cu atât mai bine. Noi vom vota moţiunea de cenzură, unii dintre noi au şi semnat-o. O vom vota pentru că nu suntem de acord cu schimbarea legislaţiei electorale privind alegerea autorităţilor locale nici cu şase luni, nici cu un an înainte de alegeri şi mai ales nu prin această modalitate, prin angajarea răspunderii. De aceea eu cred că orice om politic, orice parlamentar care nu este de acord nici cu forma, nici cu fondul problemei este obligat să voteze moţiunea de cenzură", a spus Kelemen Hunor.



El a adăugat că a apărut şi o situaţie nouă.



"Ieri, Curtea Constituţională a dat două decizii pe două angajări făcute de Guvernul Orban şi a stabilit că nu trebuia şi nu avea voie Guvernul să vină cu angajare în parlament în condiţiile în care pe cele două teme există două legi în stadiu avansat în procedură parlamentară. Şi dacă există aşa ceva, atunci Guvernul nu trebuie să intervină în procedura legislativă, fiindcă nu e treaba Guvernului, e un conflict constituţional între Parlament şi Guvern. În ceea ce priveşte legislaţia electorală, la fel, există un proiect de lege care a trecut de Senat şi este în procedură parlamentară la Camera Deputaţilor. Deci, în aceste condiţii, Guvernul nu avea voie să vină cu angajarea răspunderii tot pe modificarea legislaţiei electorale. De aceea, eu cred este şi o obligativitate morală şi politică din partea Parlamentului să oprească Guvernul în acest demers şi să blocheze angajarea răspunderii prin demiterea Guvernului", a subliniat preşedintele UDMR.



În continuarea ideii, el s-a arătat convins că în acest an nu vor fi alegeri locale în două tururi de scrutin.



"Dacă nu va fi demis Guvernul, vom ataca la Curtea Constituţională şi sunt convins că pe o speţă similară cu cele două angajări anterioare, Curtea Constituţională nu are cum să dea un alt verdict decât verdictele de ieri. De aceea, în acest moment sunt aproape 100% sigur că în 2020 nu vom avea alegeri în două tururi la locale", a conchis Kelemen Hunor.



Moţiunea de cenzură, intitulată "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti", a fost depusă joi la Parlament. Moţiunea este semnată de 208 parlamentari de la PSD şi UDMR, potrivit unor surse politice.