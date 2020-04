Iohannis, mesaj ferm: E o luptă pe viață și pe moarte! Măsurile stricte NU vor fi ridicate până când pericolul nu va trece

„Am intrat în cea mai grea etaptă. Urmeaza săptămâni critice. Vor veni momente cu o mare încarcatura emotionala. Avem deja 116 morti. Oare câte victime va mai face epidemia? Depinde de noi sa avem cat se poate de mai putine daca respectam cu strictete ce ne spun autoritatile.

Fiecare zi e o zi contracronometru. Trebuie sa castigam aceasta batalie. O lupta de viata si pe moarte.. Masurile trebuie sa ramana in vigoare pana cand pericolul va trece. NIMENI nu va fi in siguranta pana cand nu vom fi cu totii in siguranta”, a spus Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.