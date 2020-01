Intrarea lui Constantin și Câmpeanu în structura de conducere a PNL, criticat dur. "Cei doi sunt definiția traseismului"

Intrarea lui Daniel Constantin și a lui Sorin Câmpeanu direct în structura de conducere a PNL este considerată o "veste proastă" pentru cei care au crezut că PNL este alternativa la PSD, spun liderii PLUS România.

Partidul condus de Dacian Cioloș se declară "dezamăgit" de hotărârea PNL de a accepta în rândurile sale foști deputați ai Pro România și ALDE "care au contribuit la toxicitatea guvernării PSD începând cu 2016".

Cei de la Plus spun că Partidul Național Liberal este amețit de aburii sondajelor și repetă greșelile politice făcute în trecut. Milioane de oameni au ieșit la urne în 2019 pentru că resping traseismul și modul tranzacțional prin care s-a făcut politică până acum, consideră liderii Plus.

„Intrarea lui Daniel Constantin și a lui Sorin Câmpeanu direct în structura de conducere a PNL este o veste proastă pentru cei care au crezut că liberalii sunt alternativa la PSD. Cei doi sunt definiția traseismului. Au trecut de la Conservatorii lui Dan Voiculescu la ALDE și Pro România, iar acum au găsit o altă barcă de salvare politică în PNL. Daniel Constantin a făcut parte din primul Guvern Dragnea-Grindeanu, cel care a inițiat și adoptat Ordonanța 13. Nu poți fi o alternativă credibilă la PSD cât timp la conducerea partidului aduci oameni care au acționat împotriva valorilor europene, împotriva Justiției și statului de drept. Cerem conducerii PNL să explice care este rațiunea acestui gest, de ce acceptă traseiști în conducerea partidului și cum poate spune că luptă împotriva unui mod toxic de a face politică prin acest gen de tranzacționare a funcțiilor politice", a declarat Dragoș Tudorache, președintre executiv al PLUS.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca s-a aprobat un protocol de integrare in PNL a celor care au fost alaturi de formatiune la motiunea de cenzura si la investirea Guvernului.



Intrebat, luni, la finalul reuniunii Biroului Executiv al Partidului National Liberal, daca s-a luat o decizie in ceea ce ii priveste pe Sorin Campeanu si Daniel Constantin, Orban a spus: "Sigur, am aprobat un protocol de inglobare, de integrare in PNL a tuturor celor care au fost alaturi de noi la investirea Guvernului, care au fost alaturi de noi la motiunea de cenzura si care au decis sa se alature PNL".



El a spus ca acestia vor fi cooptati in structurile de conducere la nivel national, judetean si local.