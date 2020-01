Gușă: Iohannis vrea să instaleze o criză. Congresul PSD, crucial pentru planul lui Iohannis

Analiza făcută de Cozmin Gușă despre discursul lui Klaus Iohannis

Dacă vorbim despre conținutul acestor declarații și despre argumentație, pot să spun că argumentația este aberantă.

Nu poți să citezi rezultatele altor alegeri sau rezultatele unor cercetări sociologice, ca să argumentezi alegeri anticipate atunci când nu este instalată o criză.

Președintele Iohannis dorește să instaleze o criză de ceva vreme, apropo de încăpățânarea cu care-și urmărește acest dezirat al anticipatelor, glumind spun că mai are până să-l ajungă pe Putin, chiar dacă își dorește toată puterea. Acesta este marele său joc că poate să controleze și Parlamentul pe lângă faptul că el controlează și PNL și de acolo jocul de putere este total și spuneam că mai are până să-l ajungă pe Putin, pentru că Putin abia ce-a strănutat puțin azi-dimineață și imediat în decurs de câteva zeci de minute, Guvernul Medvev a demisionat și toți miniștrii s-au pus la dispoziția președintelui în funcție.



Ce mai contează că argumentația este aberantă atât timp cât trăim în epoca post-adevăr. Adevărul este mai puțin important, iar adevărul este în felul următor: președintele Iohannis și liberalii au făcut acest guvern ca să ia măsuri cât mai eficiente, dar nepopulare ca să ne scoată dintr-un maran guvernamental care a fost creat de guvernările lui Dragnea și pentru asta au căpătat încredere publică și pentru asta a fost votat Klaus Iohannis la prezidențiale într-o măsură atât de mare pentru că românii au socotit că își suflecă mânecile, el împreună cu Ludovic Orban și cu colegii lor și se apucă de lucru, urmând ca la finalul acestui an să fie măsurați dacă au făcut treabă bună sau nu, în acest an de guvernare.

Klaus Iohannis are un ton mult mai precis - sigur de sine, bate un ton de defilare nemțesc, semn că a primit toate asigurările că dorințele i se vor îndeplini, însă adevăratul său plan este eliminarea PSD-ului din orice joc de putere în plan național și în plan local, pentru că de aici este ambiția dânsului de a cupla alegerile locale cu alegerile parlamentare.

Conducerea PSD aleasă ar putea să-i spulbere planul lui Iohannis

Cozmin Gușă: În timp ce PNL în plan național în cazul unor parlamentare anticipate are câțiva vectori de imagine, un scor foarte bun cu care poate să defileze, mă refer la Klaus Iohannis în sine care și-a asumat conducerea de facto a PNL-ului, iar Ludovic Orban care a crescut mult în sondaje, am văzut ultima cercetare, săptămâna trecută, chiar fostul vostru coleg - Rareș Bogdan și mai are în plus și guvernarea cealaltă, prinde PSD-ul pe picior greșit înaintea unui Congres greu și cu varianta în care moștenirea lui Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă, moștenire negativă e posibil să nu fie aruncată peste bord prin alegerea unor noi lideri care nu au avut legătură nici cu Dragnea, nici cu Dăncilă pentru că asta e o mare problemă pentru PSD și acum o spun subiectiv pentru că sunt membru simplu la PSD Sector 1 și mi-aș dori ca PSD să se maturizeze și să înțeleagă că o simplă mișcare poate să-l prindă pe Iohannis pe picior greșit și anume: felul în care PSD-ul își alege conducerea la finalul lui februarie.

Dacă își alege o conducere agreată de marea masă - majoritară la nivel național, atunci planul lui Klaus Iohannis și al liberalilor, poate și altora, practic se suplberă.



Dacă PSD-ul nu înțelege acest lucru și nu înțelege că la alegerile parlamentare cuplate cu cele locale este preponderentă imaginea națională, adică chiar în cazul alegerilor în plan local va fi important cine emite de la centru, mult mai important dacă aceste alegeri nu ar fi cuplate.

Și în cazul alegerilor locale necuplate cu parlamentare contează foarte mult leadership-ul de la centru și oamenii cu încredere la populație, dar atunci când parlamentarele sunt cuplate cu localele, mesajul național predomină și atunci foarte multe calcule locale de câștig se dau peste cap, pentru că roata mare a alegerilor este preponderentă și se învârte și practic alegerile locale intră în siajul parlamentarelor, consultanții lui Klaus Iohannis de data asta sunt buni și l-au sfătuit corespunzător în dezideratul lui pe care l-a repetat de câteva zeci de ori în 2019, de a distruge PSD-ul. O afirmație total neconstituțională și ilegală la urma urmei.



Vorbeam despre vectorii de imagine și de Guvernare. În spatele acestor vectori care se numesc Iohannis, Orban, restul liderilor PNL, bineînțeles că o stea serviciile secrete. În baza guvernării stă poliția, stă armata sau resursele, adică Iohannis vine aici cu toate atuurile în mână.

Concluzia lui Cozmin Gușă pentru ca PSD să se salveze

Repet: un singur lucru poate să-l destabilizeze și aceasta este pentru urechile PSD, un Congres făcut ca la carte, cu o conducere formată din lideri care nu au legătură cu perioada Dragnea sau care au fost într-o beligerantă cu Dragnea și cu cei de lângă Dragnea pentru că tot jocul lui Klaus Iohannis și l-am văzut și pe liderul de la Camera Deputaților de la PNL astăzi și cel cu distrugerea PSD-ului și dispariția partidului și dacă nu se trezesc cei din PSD, cei din conducere, PSD-ul poate să se confrunte cu un pericol major.

Dacă sunt anticipate cuplate cu localele și concomitent PSD-ul nu se reformează la vârf atunci există scenariul ca timp de 4 ani de zile, PSD-ul să stea undeva la 20% fără putere națională și cu o putere locală mult, mult diminuată", a încheiat Cozmin Gușă.