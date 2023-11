"Imaginea Romaniei este pe nedrept ponosoita si cenusie. Vom face ca exportul de marfuri si servicii si de cultura sa creasca economia si sa recastige increderea si respectul tuturor romanilor", a spus Geoana.

Sunt discursurile politice tot mai dese spune de Mircea Geoană la evenimentele la care participă prin țară. Discursuri care parcă îl pregătesc pe acesta de o candidatură la prezidențiale.

Iar dacă în 2009 Mircea Geoană nu a câștigat alegerile, dar a devenit celebru pentru afirmația Mihaela Dragostea mea, acum, la mai bine de 10 ani, fostul social-democrat reia afecțiunea pentru soția sa pe Facebook.



În ultimul an, Mircea Geoană a vizitat mai multe licee și universități din țară, acolo unde le-a vorbit copiilor despre politică. Sâmbătă, acesta își va repeta discursul la Constanța.







Alături de Mircea Geoană în campanie pare să fie și afaceristul milionar Dan Șucu, cel care ar strânge bani pentru platforma lansată de fostul social democrat.



"Am inceput cu piata. Nu aveam bani sa cumpar un camion cu marfa. Mi-am vandut casa, am luat primul camion de marfa. In prima luna, am vandut exact cat am planificat. Era iunie. In decembrie vindeam de 5 ori mai mult. Anul urmator am castigat un milion de dolari profit", declara Dan Sucu la un post TV.



Potrivit unor surse, și Dan Șucu ar putea viza o candidatură la alegerile viitoare. în spațiul public se zvonește că acesta ar putea râvni la Primăria Capitalei.