Gabriela Firea a dezvăluit cum Ponta a vrut să o racoleze în Pro România. De ce l-a refuzat și de ce s-a simțit trădată?



"El m-a abordat și direct și prin alți colegi, când eram la Primăria Capitalei și aveam unele nemulțumiri (față de PSD - N.R.) dacă este posibil să mă alătur și eu echipei Pro România. Eu am vorbit atunci cât se poate de clar și delicat că nu pot să plec din partid, iar dacă plec, plec ACASĂ. Asta a fost discuția cu el și cu alți colegi, care sunt și acum cu mine în PSD și nu vreau să se interpreteze ca o mică săgeată la adresa lor. Eu nu am înțeles, sincer, de ce în urma cu 3 ani a ales, împreună cu Robert Negoiță, și-au dat mâna într-o alianță care a luptat, practic, împotriva PSD, la Capitală.

A. Alexandrescu: DECI V-A TRĂDAT?

Politic, că altfel nu aveam cu el o relație cum am cu Robert Negoiță, cu familia sa. Cu Victor nu am avut o asemenea relație, a fost pur și simplu un calcul politic pe care și l-a asumat, eu am fost purtătorul de cuvânt al campaniei sale electorale pentru prezidialele din 2014, eram însărcinată cu Zian și am lucrat zi de zi. Mi-a părut așa de rău că a pierdut, de parcă aș fi candidat eu însămi", a declarat Gabriela Firea, în exclusivitate la Realitatea Plus.