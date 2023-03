Gabriel Țuțu încă se află la conducerea Romarm. Acesta a intrat în concediu de odihnă de la începutul scandalului din luna ianuarie, anunță ministrul Economiei.

"Am solicitat Parchetului General clarificări privind statutul juridic. Am primit aceste clarificări. Dânsul nu s-a întors în activitate, este în continuare în concediu. Dar activitatea Romarm continuă. Din această scrisoare nu reiese faptul că ar fi incompatibil cu mandatul pe care îl are, dar pe de altă parte, noi ne-am asigurat ca activitatea societății Romarm continuă, prin acest interimat cu doamna director economic", a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Șeful Romarm, Gabriel Țuțu, este acuzat de procurorii DNA că a făcut trafic de influență asupra funcționarilor din MApN pentru a asigura transportul măștilor neconforme în România cu o aeronavă ucraineană. Totul s-ar fi petrecut în timpul stării de alertă. Materialele medicale cu probleme urmau să fie transportate cu avionul din Ucraina, iar 40% din profit urma să intre în buzunarele celorlalte persoane implicate. Mai mult, procurorii anticorupție arată că, două luni mai târziu, în iunie, Țuțu și-a primit partea în contul mamei sale: 50.000 de lei.