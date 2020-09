Gabriel Mutu, primarul oamenilor: Voi continua investiția în proiectele de infrastructură rutieră

Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concret, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol