"Am promis că merg în Vamă și acum, că am ridicat restricțiile de noapte, vă spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg, deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea. Până la urmă, a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile de noapte", a spus Florin Cîțu, la un post TV.

Barurile și cluburile se vor redeschide în interior de la 1 iunie la o capacitate de 50%, dar cu persoane vaccinate, spune premierul.

"Dacă vrem să menţinem acest calendar de revenire la normalitate a unei economii după pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât revenim mai repede la normalitate", a declarat, joi, premierul.

Șeful Executivului a explicat și de ce a fost posibilă devanasarea datei introducerii unor noi relaxări de la 1 iunie la 15 mai.

"Rata de pozitivare a scăzut mai rapid decât ne aşteptam în valul 3, în corelaţie cu vaccinarea. Este pentru a nu ştiu câta oară când lumea spune că sunt prea optimist. Trebuie să înţelegem că această guvernare liberală a performant. Vor mai fi probabil valul 4, valul 5, dar mai mici. Să nu credem că a trecut. Trebuie să mergem să ne vaccinăm. Am reuşit să luăm aceste măsuri mai repede pentru că românii au înţeles şi s-au vaccinat", a declarat Cîţu.