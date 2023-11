"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, precizez ca intreaga mea activitate, indiferent de functiile si demnitatile publice indeplinite, a stat sub semnul bunei credinte si a respectarii legii, in slujba romanilor.

Am deplina incredere in actul de justitie si sunt convins ca procedurile aflate in desfasurare vor conduce la aflarea adevarului!", a scris Citu, joi seara, intr-o postare pe Facebook.

O reacție au avut, joi seara, și foștii miniștrii ai Sănătății Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă , ambii fiind la USR la momentul comiterii faptelor.

Vaccinarea anti-COVID a fost în subordinea premierului în perioada pandemiei, iar deciziile privind achiziția de vaccinuri au fost luate exclusiv de premierul de la acea vreme (Florin Cîțu - n.r.), a scris Voiculescu, tot intr-o postare pe Facebook.

De cealaltă parte, Ioana Mihăilă spune că "instituțiile abilitate au tot dreptul să investigheze". "Deocamdată nu am alte comentarii", a transmis aceasta.