Florin Cîțu, atac dur la PSD: ”Îi urăște pe români”

”PSD îi URĂȘTE pe Români!!

Astăzi încă o dovada că PSD îi uraște pe romani.

PSD-sitii din comisia de buget și finanțe din Senat au ELIMINAT prevederrile din OUG 5/2020, pe care am aprobat-o in urma cu cateva saptamani, prin care ANAF are obligația expresă de a ridica IMEDIAT, adică în cel mult o oră, popririle pe conturi bancare ale debitorilor, precum și noile termene stabilite pentru restructurarea de către firme a datoriilor la bugetul de stat.