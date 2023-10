„Am înțeles că, mai nou, a plouat pe pod și este ud. E o nenorocire… Podul nu este recepționat. Nu este treaba statului că s-a stricat asfaltul. Podul este încă la constructor. E treaba constructorului și el reface. Să spunem că mâine se predă podul la CNAIR, se predă statului, dacă peste două zile apare ceva, ghici, tot constructorul plătește. Există garanții de bună execuție”, a declarat europarlamentarul la un post TV.

Fostul premier în mandatul căruia a fost semnat contractul a precizat, de asemenea, că „nu toată lumea este încă fericită cu existența acelui pod”.

„De aici, până la poveștile cu „Podul cade!”… Vorba cuiva din Brăila, care m-a întrebat cum e cu infiltrațiile de la pod și mi-a zis: „Bine că are unde să se crape ceva, că înainte nu avea unde să se crape!”. Repet, nu este toată lumea fericită că nu mai funcționează bacurile. Se produceau niște bani! Alții nu sunt fericiți că podul e realizarea PSD și, uite, cum cade podul”, a mai arătat Tudose.

Podul Suspendat de la Brăila suspendat are o lungime de 1974,30 metri. Drumul principal (Brăila - Jijila) are o lungime de 19,095 km, iar drumul de legătură cu DN 22 (Smârdan - Măcin) are o lungime de 4,328 km.

Iar valoarea totală a proiectului Podului de la Brăila, actualizată prin Actul Adiţional nr. 2/02.02.2022, este de 2.593.608.633,43 lei - 85% fiind contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională.