Firea: "Orban îmi sapă groapa, dar va cădea singur în ea!"

2020-01-01 21:54:40 Leonard

In perioada sarbatorilor de iarna Romania pare a fi in stare de razboi. O multime imensa de prostovani, complet lipsiti de discernamant, ne innebunesc cu petarde si artificii cu inalt grad de risc. Politia, ca de obicei, e neputiinciosa. Sau complice. Am semnalat politiei de multe ori ca se incalca legea, mai precis legea 126/1995, dar pur si simplu nu au facut nimic. M-au intrebat ca ce rau fac cei ce arunca petarde. Adica ce rau fac cei ce incalca legea? O tara de nemernici! Un procent substantial din componentii natiei au comportament de secolul 14. Iar 9 boi de la PSD, au introdus in ordinea de zi a camerei deputatilor o noua lege care relaxeaza legea 126/1995, privind comercializarea si utilizarea substantelor explozive. Ce poate fi mai clar? PSD e frate cu infractorii si prostii. Elerctoratul lor de baza. Aceasta gasca de infractori numita PSD ar trebui scoasa in afara legii. Trebuie interzisa functionarea acestui grup infractional, care-si zic partid.