Fiica cea mică și ginerele lui Petre Daea și-au completat declarațiile de avere la doar o lună distanță unul față de celălalt. Inițial, par să se pună de acord: niciunul nu declară că ar deține vreun teren. La capitolul locuințe, în schimb, declarațiile încep să difere, arată fanatik.ro.

În vreme ce Valentin Budașcu, soțul Danei-Florentina Budașcu, declară o casă de locuit de 90 de metri pătrați în Tunari, pe care o deține împreună cu soția sa, aceasta din urmă declară doar un apartament de 73 de metri pătrați, pe care l-a cumpărat în 2012 în București.

Nici la capitolul venituri declarațiile nu corespund una cu cealaltă. Florentina Budașcu figurează în declarația soțului său cu venituri de 72.000 de lei pe an drept salariu de la Agenția Pentru Finanțarea Investiților Rurale. În declarația ei, tânăra susține că a primit 55.200 de lei drept indemnizație de creștere a copilului. Bărbatul declară venituri de 60.000 de lei pe an din salarii, în vreme ce soția sa declară că acesta ar primi cu 24.000 de lei mai mult. În plus, tot în declarația soției, Valentin Budașcu apare ca fiind administratorul unei firme, de unde câștiga anual 84.000 de euro. Suma nu se regăsește și în declarația lui.

În privința locuințelor, un motiv pentru discrepanțele dintre cele două declarații ar putea fi legat de momentul în care fiecare a dobândit bunurile, înainte sau după căsătorie. Dar nu explică de ce casa pe pământ lipsește din declarația soției. Și în cazul veniturilor diferite ar putea exista o explicație privind momentul în care tânăra a revenit la muncă raportat la cel în care și-a declarat veniturile.