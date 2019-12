EXCLUSIV. Dacian Cioloș: PLUS vrea alegeri anticipate

"Parlamentul are posibilitatea să depună o moțiune de cenzură și să pice Guvernul și atunci, în acest caz mergem la alegeri anticipate. Alegerile anticipate vor aduce claritate în Parlament și atunci o majoritate în Parlament nu se va mai jucă cu abordări electoraliste și vor veni cu o proiecție pe care și-o vor asumă.", a spus Cioloș.



În ceea ce privește alegerile pentru Primăria București, liderul Plus, pledează pentru un candidat unic al dreptei.



"La București va trebui de data asta un candidat unic al opoziției și PNL și PMP, cel puțin să ne putem pune de acord cu un candidat unic al Opoziției. E firesc, fiecare să vina și să spună care credem noi că va fi candidatul mai bun, trebuie să stabilim un mecanism prin care să stabilim un singur candidat dacă alegerile locale vor avea loc într-un singur tur pentru că există o perspectivă foarte clară pentru alegeri în două tururi, în primul tur s-ar selecta dintre cei doi candidați cei mai buni doi, sau măcar unul va fi de acolo și atunci e foarte clar spre cine va merge susținerea. Daca nu vom avea două tururi atunci un al doilea tur sau un prim tur sau un prim tur precedent alegerilor locare ar trebui să-l alegem noi, de aceea am propus preselecția candidatilor.", a mai spus liderul PLUS.