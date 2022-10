"Am participat la vot si sunt si unul dintre autorii motiunii. Ceea ce trebuie sa stie oamenii este ca pentru prima data PE, printr-o rezolutie votata cu o larga majoritate, cere expres Consiliului European sa adopte pana la sfarsitul acestui an o decizie in ceea ce priveste intrarea noastra in spatiul Schengen. Pana acum, opinia politica a Parlamentului a fost de sustinere a acestui demers. In aceasta rezolutie vorbim expres despre nevoia ca Consiliul Uniunii Europene sa adopte aceasta decizie cat mai rapid, pana la sfarsitul acestui an.

Deci, mai e nevoie de un singur vot ca acest obiectiv national pe care il avem de cand am intrat in UE sa fie atins. E inadmisibil ca un joc politic facut de anumite state sa primeze in fata unei decizii care de mult este indeplinita din punct de vedere tehnic.

Pe noi ne nemultumeste aceasta stare de fapt motiv pentru care s-a initiat aceasta rezolutie si s-a dat acest vot politic. Mesajul PE e unul foarte clar: pana la sfaristula cestui an chestiunea trebuie sa fie transata", a afirmat europarlamentarul, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Intrebat care este sansa ca Romania sa primeasca in decembrie un vot favorabil din partea Consiliului, Eugen Tomac a raspuns: "Sansele sunt foarte mari. Important e ca la Bucuresti sa existe maturitate necesara pentru a continua discutiile cu guvernul olandez pentru ca Olanda e una dintre tarile care se opune cel mai vehement acestui proces, incercand sa cupleze chestiunile politice ce tin de agenda noastra interna in ceea ce priveste justitia de obiectivul integrarii in spatiul Schengen.

Este vital ca Guvernul nostru, majoritatea parlamentara, sa de a dovada de maturitate si sa continue dialogul la cel mai inalt nivel pentru a ne atinge acest obiectiv. Eu cred ca datele sunt foarte clare, consensul politic exista - evident ca trebuie obtinut si acest accept pentru a ne atinge obiectivul de a intra in Schengen anul viitor".

Referitor la cele 44 de milioane de euro pe care statul roman le va plati pentru a achizitiona doua nave de pompieri de la guvernul olandez si la faptul ca nici macar acestea nu au imbunat autoritatile de la Amsterdam sa ne dea acceptul, liderul PMP a comentat: "Nu cred ca in termenii astia trebuie sa privim lucrurile. Contracte comerciale exista cu foarte multe companii din foarte multe state cu sume mult mai mari. E important sa existe un dialog institutional constant la cel mai inalt nivel pentru ca noi nu am avut o agenda agresiva in a incerca sa deblocam aceasta chestiune. Le-am luat din mers, in stilul nostru romaneasc, pe principiul ca lucrurile se misca de la sine. Cred ca avem nevoie de mai multa determinare si fermitate pentru a ne atinge obiectivul. Exista date pentru a reusi acest lucru - am gestionat impecabil criza refugiatilor, am demonstrat ca suntem capabili sa aparam frontierele UE si din pacate exista state care ne tin in afara frontierelor UE".