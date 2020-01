Donald Trump se alătură mișcării anti-avort de la Washington

"Copiii nenascuti nu au avut nicicand un sustinator mai puternic la Casa Alba", a declarat Donald Trump in fata miilor de oameni adunati in parcul National Mall. "Fiecare copil este un dar pretios si sacru de la Dumnezeu", a afirmat el.



Marsul pentru Viata se organizeaza constant din anii 1970, insa pana acum niciun presedinte nu a participat vreodata la eveniment, care este centrat asupra uneia dintre problemele ce dezbina cel mai mult viata politica din SUA.



Aceasta manifestatie este in general organizata in jurul datei ce marcheaza o decizie emblematica a Curtii Supreme "Roe v. Wade", care a legalizat intreruperea voluntara a sarcinii in SUA, la 22 ianuarie 1973.



Participarea lui Trump la acest mars survine in conditiile in care el se pregateste pentru campania electorala si cauta sprijinul crestin-conservatorilor.



Trump a venit la mars, care s-a desfasurat nu departe de Casa Alba si Capitoliu, in timp ce Senatul a inceput dezbaterile de fond in procesul pentru destituirea sa.