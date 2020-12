Dezvăluiri despre partidul care a luat peste 9% la parlamentare. Liderul AUR, ilegalități în fața Guvernului

Barbatul a fost oprit de catre politistii de la Brigada Rutiera in jurul orei 1 dimineata in sectorul 2 al Capitalei pentru un control de rutina. Insa politistii au descoperit ca acesta mergea cu permisul de conducere suspendat. Moment in care autoritatile i-au intocmit imediat un dosar penal.

Protestatarul șef riscă, pentru gestul său, o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau doar o amendă.

În urmă cu câteva zile, protestatarul s-a ales cu dosar penal, asta după ce a fost filmat în timp ce schimba numerele de înmatriculare de la un autocar. Mașina se afla în Piața Victoriei a fost folosită a strânge manifestanții și pentru a-i aduce în fața Guvernului. Polițiștii s-au autosesizat după apariția imaginilor scandaloase, care au ajuns în posesia jurnaliștilor Realitatea Plus.