"S-a întâmplat în urmă cu 5 ani, când nu știam că voi urma o carieră politică", a declarat demnitarul, pentru Realitatea PLUS, după ce imaginile au apărut pe Internet.

În imagini, se vede cum actualul demnitar dansează și arată spre o altă persoană, despre care spune că este Dumnezeu. Filmarea a ajuns acum pe Internet.

"Sunt de acum patru ani și un pic, 5 ani, eram la Untold, nu eram in politica, nu stiam ca voi urma aceasta cariera, m-am dus la festival, m-am distrat, asta nu modifica cu nimic ceea ce fac in Parlament, initiativele pe care le am. Am baut alcool, daca asta e un lucru ilegal, primul care nu a baut la un festival sa arunce prima piatra", a spus deputatul.

Filip Havârneanu are 27 de ani și este deputat USR PLUS de Iași.