„Nu eu i-am trădat, ci ei ne-au trădat pe noi. Sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage și multe critici. Însă, ca un om care își iubește țara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine. Nu am ales să revin în politică pentru a crea sau a întreține divergențe cu cineva sau pentru a ataca celelalte formațiuni politice, chiar dacă am fost atacată cu încrâncenare și agresivitate, chiar din interiorul partidului din care făceam parte. Am revenit în politică pentru a crea consens, pentru un vis mai vechi în care politica poate fi și altfel, o politică în care interesul personal și cel de partid să fie înlocuit cu interesul național”, a declarat Viorica Dăncilă.

Fostul premier spune că a găsit în noul partid „oameni serioși, cu experiență relevantă în domeniile lor de activitate”, cu viziune „bazată pe patriotism, adevăr, consens, comuniune, credință autentică”.

„Am făcut acest pas având convingerea că, indiferent dacă am mai făcut sau nu politică, indiferent în ce partid am activat, fiecare avem datoria de a ne implica, dacă ne dorim un viitor mai bun. Este imperios necesar ca toți cei care credem în România, toți cei care credem că împreună putem reinventa destinul țării noastre, să ne conjugăm eforturile și să avem o viziune unitară”, a mai spus Dăncilă.

„Încă NU se pune problema unei candidaturi la prezidențiale”

„Deocamdată sunt membru simplu, nu m-am gândit la candidaturi, ei trebuie să aibă congrese, să-și aleagă oameni, încă nu se pune problema unei candidaturi la prezidențiale. Ce văd eu la actualul guvern este lipsa unui plan coerent de ieșire din situația actuală. Prețurile mari, frica pierderii locurilor de muncă sunt lucruri care îi îngrijorează pe oameni. Așteptăm soluții, nu doar trecerea în revistă a problemelor. Românii vor o altă abordare, vor ca politicenii să se așeze la masă și să facă treabă, nu să primeze interesul de partid în detrimentul celui național”, a mai spus Dăncilă.

Fostul premier consideră că sancționarea președintelui Băsescu vine foarte târziu și crede că va afecta imaginea României, cel puțin la Bruxelles. „A fost ministru al Transporturilor, primar al Bucureștiului, de două ori președinte, iar acum este europarlamentar. Decizia e venit foarte târziu și consider că nu va face altceva decât să afecteze imaginea României”, a mai spus pentru Realitatea PLUS Viorica Dăncilă.