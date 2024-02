De-a lungul timpului, Mioara Roman l-a condamnat pe fostul premier că a părăsit-o și că și-a refăcut viața cu Silvia Chifiriuc, o femeie mult mai tânără ca el.

Întrebat dacă a divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc, Petre Roman a dezvăluit adevărul.

”Nu, dar pot spune că într-un fel mi-am pierdut mințile! M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia, nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele. Despre asta a fost vorba! În orice caz, nu s-a pus problema să înlocuiesc pe cineva cu altcineva”, a afirmat Petre Roman, la un post TV.

Mioara Roman a murit la 83 de ani, într-un azil de bătrâni din Snagov.