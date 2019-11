Dan Barna nu înțelege "paradoxul" din alegeri: "Electoratul PSD scădea de obicei în a doua parte a zilei"

2019-11-18 23:37:20 Paine si circ in Romanica

V-ati infoiat degeaba atata vreme, ai cedat la presiunile venite din partea PNL de frica, ati votat Guvernul Bufonilor in loc sa va pastrati linia deja anuntata cu ani in urma si ati pierdut increderea electoratului. Mai grav, ati trezit si PSD din adormire. Acest esec are 2 radacini: prima este lipsa evidenta a dorintei de Schimbare a populatiei , oamenii sunt clar impartiti intre PNL si PSD si nu acorda sanse nici macar independentilor iar a 2-a este lipsa consecventei politice a USR sau a celor care conduc partidul. Daca nu votai Bufonii erai Presedinte!