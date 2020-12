Dacian Cioloș spune că partidele din coaliția de guvernare merg împreună la consultările cu președintele Iohannis

„Ieri seara am semnat protocolul coaliţiei. Este firesc să mergem împreună. Noi deja avem stabilit un program de guvernare. Ne pregătim o echipă de guvernare, avem majoritate în Parlament, deja demonstrată, şi mergem să îi spunem preşedintelui lucrul acesta. E un gest firesc, după două săptămâni de negocieri, când am reuşit într-un timp relativ scurt, zic eu, să avem şi echipă de guvernare, şi program de guvernare. Acum este important să putem avansa, să avem un Guvern cât mai repede şi atunci nu are rost să ne mai formalizăm. Am hotărât să mergem împreună, pentru că vom spune acelaşi lucru, atât timp cât avem deja o bază comună”, a precizat Cioloş, pentru Agerpres.