Într-adevăr, în 1992, Cristian Popescu a fost manager la Centrocoop (Uniunea Națională a Cooperației de Consum). El a lucrat la Bufetul „Brezoianu” din Sectorul 1 și apoi la depozitul „Hârșova” din Sectorul 3.

De-a lungul întregii sale cariere ca manager, Piedone a avut multe erori de gestiune grave și frecvente, pe care le-a justificat prin referate agramate și umilitoare pe care le-a scris chiar el, distinsul „om de afaceri”.

Este de remarcat analfabetismul îngrozitor al lui Cristian Popescu, ale cărui „pierderi” din mandatul său includeau o mulțime de sticle de „wisichi”, coniac „Napoleon” (laolaltă cu paharele aferente), precum și zeci de kilograme de cafea. Piedone a justificat toate aceste „pierderi” prin invocarea unor „accidente” și „ghinioane” care au avut loc în timpul „transportului și manipulării”.

”Subsenatul (sîc!) Popescu Cristian gestionar la Bufet Centrocoop, vă rog să binevoiți ami (sîc!) acorda scăderea din gestiune a sumei 110.789 reprezentând după cum urmează FQ N.80/036 8-OT-92 în valoare de 406.980. Pe timpul transportului și manipulării n-au mai putut fi recuperate 49 x 2261 = 110.789 sticle wisichi (sîc!)”.

În aceeași zi, alte două ”ghinioane” majore, alte două referate agramate. Unul (facsimilul 2, jos) scade din gestiune coniac ”Napoleon” și pahare – mai multe cu greu s-ar putea înțelege, întrucât scrisul lui Piedone e în mare parte ilizibil.

Al treilea referat din ghinionista zi de 3 iunie 1992 scade din gestiune nu mai puțin de 69 kilograme de cafea, întrucât ”pe timpul transportului și manipulării, sacii s-au rupt și cafea înprstinduse (sîc!) pe jos nemai fi putut recupertă (sîc!)” – facsimilul 3, jos.

După trei ani plini de astfel de „rapoarte”, Centrocoop l-a acuzat pe Cristian Popescu de prejudicii repetate aduse instituției. Piedone a refuzat în mod repetat să onoreze invitațiile la sediul Centrocoop, deși a primit întotdeauna invitațiile prin poștă cu confirmare de primire.

Acuzațiile spun că Piedone, care se autointitulează „marele luptător cu mafia piețelor”, făcea schimburi de mărfuri cu alte companii fără să știe Centrocoop și a ajutat societățile în cauză să lucreze cu fondurile cooperativei și furnizorii acesteia. Asa se explicau „ghinioanele” și „accidentele”, convertite, de altfel, în sume cu numeroase zerouri.

Centroocop a intrat in incapacitate de plata în 1994, iar în toamna aceluiași an, Cristian Popescu și-a anunțat demisia din cauza „stresului și presiunii psihice la care am fost supus” și a „verificărilor diabolice anormale”, precum și a „atmosferei din instituție”. Asta a scris in cadrul scrisorii de demisie, care a fost semnată „cu stimă” la 15 septembrie 1994. Nici după doi ani, Centrocoop nu a reușit să-și recupereze prejudiciul material cauzat de „afaceristul” Piedone. Din 1996, acesta și-a început o altă carieră, la fel de productivă și constantă, dar de data asta în administrația locală.

Amintim că Centrucoop, cu sediul pe strada Brezoianu din București, a fost vândut în 2002 la o valoare subevaluată, iar tranzactia a fost numită în presă o escrocherie imobiliară uriasa.