Clotilde Armand circula într-o zonă din sectorul pe care îl administrează cu o viteză de 77 km/h, asta deși limita maximă de viteză este de doar 50 km/h.

Clotilde Armand a fost sancționată de polițiști cu avertisment și trei puncte de penalizare.

"Eram în drum spre primărie și tocmai am auzit la Morning Glory cu Răzvan Exarhu analiza situației tragice de ieri în urma căreia am fost prinsă în flagrant de radarul poliției cu o viteză de 77km/h într-un loc unde limita legală este 50 km/h. De la acest incident până la burtiera de breaking news e doar un mic pas. E drept! Portbagajul era gol! 🙂 Voiam să vă spun că are dreptate Răzvan Exarhu atunci când afirmă că am scăpat "a la moustache". Am greșit, dar mă și bucur că Poliția Română este la datorie în trafic", a scris Clotilde Armand, pe Facebook.

În timpul aceluiași filtru, polițiștii l-au oprit în trafic și pe Cristian Poteraș, fost primar al Sectorului 6. Acesta s-a ales cu un dosar penal pentru că a condus, deși avea permisul suspendat.